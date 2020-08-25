25 Ağustos 2020, Salı
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Sergen Yalçın: Bu kadar kötü ve art niyetli bir yönetim beklemiyorduk
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. turunda PAOK'a 3-1 yenilen Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, maç sonrasında açıklamalarda bulundu. Hakemleri eleştiren Yalçın, "Bu kadar kötü ve art niyetli bir yönetim beklemiyorduk. Hakemler inanılmaz kötü bir yönetim gösterdi" ifadelerini kullandı.
25.08.2020
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