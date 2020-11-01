Savaş Çorlu: Dorukhan Toköz kendine çekidüzen vermezse Avrupa Şampiyonası'nda yer alamaz

A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, Beşiktaş'ta bir süredir performansı düşük olan Dorukhan Toköz için flaş değerlendirmede bulundu. Çorlu, "Dorukhan kendine çekidüzen vermezse hayal ettiği Avrupa Şampiyonası'nda yer alamayabilir" dedi.

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