01 Kasım 2020, Pazar
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Savaş Çorlu: Dorukhan Toköz kendine çekidüzen vermezse Avrupa Şampiyonası'nda yer alamaz
A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, Beşiktaş'ta bir süredir performansı düşük olan Dorukhan Toköz için flaş değerlendirmede bulundu. Çorlu, "Dorukhan kendine çekidüzen vermezse hayal ettiği Avrupa Şampiyonası'nda yer alamayabilir" dedi.
01.11.2020
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