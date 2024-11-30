Samet Aybaba: Hakkımı helal etmiyorum
Beşiktaş'ta görevine son verilen Samet Aybaba çarpıcı açıklamalarda bulundu. Aybaba, kimseye hakkını helal etmediğini söyledi. İşte detaylar...
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