Samet Aybaba: Bana komisyon teklif edildi!
Beşiktaş'ta eski başkan Hasan Arat tarafından görevine son verilen Samet Aybaba çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. Aybaba, Arat'ın kendisine oyuncu satışları için komisyon teklif ettiğini iddia etti. İşte detaylar...
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