Rıza Çalımbay'dan Burak Yılmaz'a sert sözler! "Öyle şeyler söyleyemez"
Beşiktaş'ın teknik sorumlusu Burak Yılmaz, Bitexen Antalyaspor maçı sonrası bomba gibi açıklamalarda bulunmuştu. A Spor'a bağlanan teknik direktör Rıza Çalımbay, Burak Yılmaz'ın sözlerine yanıt verdi ve "Burak Yılmaz beni kastetmemiştir. Ağabeyler dediklerine de öyle şeyler söyleyemez." ifadelerini kullandı. İşte Rıza Çalımbay'ın açıklamalarının tamamı...
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