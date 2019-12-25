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Rebocho kulübeye N'Koudou 11'e

Süper Lig'de Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe maçlarından puan çıkaramayan Beşiktaş, Gençlerbirliği mücadelesini kazanarak devre arasına moralli girmeyi hedefliyor...
25.12.2019

Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe yenilgileriyle 6 puan kaybeden siyah beyazlılar, 17. haftada Gençlerbirliği'nin konuk edecek.

Derbide takımın sergilediği futboldan memnun olmayan Abdullah Avcı'nın mücadele öncesi oyuncularına uyarılarda bulunduğu öğrenildi.

Devre arasına 3 puanla girmenin önemine dikkat çeken deneyimli çalıştırıcının takımda değişiklikler yapacağı belirtildi.

Abdullah Avcı'nın, Fenerbahçe derbisinde penaltı yaptıran Pedro Rebocho'yu yedek soyunduracağı kaydedildi.

Portekizli sol bekin yerine Caner Erkin'i oynatmayı planlayan tecrübeli hocanın, sol kanadı ise Kevin N'Koudou'ya teslim edeceği ifade edildi. Sakatlıktan çıktıktan sonra Fenerbahçe maçının ikinci devresinde oyuna giren Fransız futbolcu böylelikle ilk 11'de formasına kavuşacak.

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