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Önder Özen: Kalitemizle kazandık!
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Önder Özen: Kalitemizle kazandık!

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında konuk olduğu Almanya ekibi Hoffenheim'ı 3-2 yenerek lig aşamasında ikide iki yaptı. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, kalite farkıyla kazandıklarını belirtirken, "Hoffenheim geçen sene PPDA rekorları kıran bir takım. Biz de altını çizdik. Hocamız o konuda çok başarılı. İki tane aynı oyunu oynamaya çalışan takım. Kalite farkıyla biz kazandık. Hocayı, oyuncuları tebrik etmek gerekiyor. İlk gün şunu söylemiştim: 'Oyuncularımız acı çekmeye hazır olmalı. Acının etrafından dolaşmak yok. Acının içinden geçecekler.' Gerçekten acı çekiyorlar. Antrenman sahasında da acı çekiyorlar. Hoca acı çektiriyor, kendisi de acı çekiyor. Bu yol, acılı bir yol. Hocamız ve oyuncularımız acının içinden geçerek ilerleyecek" şeklinde konuştu.

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