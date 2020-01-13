Oğuzhan Özyakup için Sergen Yalçın devrede

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup için BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın devreye girdi. Sergen Yalçın Oğuzhan için, "Onu oynatayım yeniden parlasın" diye konuştu.