07 Mart 2020, Cumartesi
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N'Koudou: Galatasaray derbisine kazanmak için gideceğiz
Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş-MKE Ankaragücü maçıyla açıldı. Vodafone Park'ta oynanan zorlu karşılaşmada siyah-beyazlılar sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Karşılaşma sonrası Beşiktaşlı futbolcu N'Koudou, açıklamalarda bulundu.
06.03.2020
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