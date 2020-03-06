07 Mart 2020, Cumartesi

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

N'Koudou: Galatasaray derbisine kazanmak için gideceğiz

Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş-MKE Ankaragücü maçıyla açıldı. Vodafone Park'ta oynanan zorlu karşılaşmada siyah-beyazlılar sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Karşılaşma sonrası Beşiktaşlı futbolcu N'Koudou, açıklamalarda bulundu.
06.03.2020

DİĞER
Erman Toroğlu: Maçın başında Vida'nın eline çarpan top penaltı Erman Toroğlu: Maçın başında Vida'nın eline çarpan top penaltı 06.03.2020
N'Koudou: Galatasaray derbisine kazanmak için gideceğiz N'Koudou: Galatasaray derbisine kazanmak için gideceğiz 06.03.2020
Fatih Mert: Bizi bu kadar kolay harcamayın lütfen Fatih Mert: Bizi bu kadar kolay harcamayın lütfen 06.03.2020
Sedat Ağçay'dan maç sonu sert tepki: Karius bile şaşırdı! Sedat Ağçay'dan maç sonu sert tepki: Karius bile şaşırdı! 06.03.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Erman Toroğlu'ndan flaş penaltı yorumu! Erman Toroğlu'ndan flaş penaltı yorumu! 06.03.2020
Serdar Sarıdağ: Yenildiği zaman bile iyi oynayan bir Beşiktaş var Serdar Sarıdağ: Yenildiği zaman bile iyi oynayan bir Beşiktaş var 06.03.2020
Sergen Yalçın'dan motivasyon konuşması Sergen Yalçın'dan motivasyon konuşması 06.03.2020
Beşiktaş ile Ankaragücü 102. kez Beşiktaş ile Ankaragücü 102. kez 06.03.2020
Süper Lig'de 25. hafta Dolmabahçe'de açılıyor Süper Lig'de 25. hafta Dolmabahçe'de açılıyor 06.03.2020
Beşiktaş'ta sarı kart alarmı Beşiktaş'ta sarı kart alarmı 05.03.2020
Beşiktaş eski kaptanlarıyla çıkışa geçti Beşiktaş eski kaptanlarıyla çıkışa geçti 04.03.2020
Boateng Balotelli'yi Beşiktaş'a çağırdı Boateng Balotelli'yi Beşiktaş'a çağırdı 03.03.2020
Beşiktaş'ı Burak Yılmaz sırtlıyor Beşiktaş'ı Burak Yılmaz sırtlıyor 02.03.2020
Beşiktaş daha güçlü ve daha hızlı Beşiktaş daha güçlü ve daha hızlı 02.03.2020
Erman Toroğlu açıkladı! Beşiktaş'ın kazandığı penaltı doğru mu? Erman Toroğlu açıkladı! Beşiktaş'ın kazandığı penaltı doğru mu? 28.02.2020
Devletimizin yanındayız "Devletimizin yanındayız" 28.02.2020
if (Model.VideoList[0].NameForUrl.ToLower() == "anasayfa") { daha fazla video göster } else { daha fazla video göster }

A SPOR GALERİ

Trabzonspor Gaziantep'e hareket etti
Fatih Terim'den flaş Belhanda kararı! İşte Galatasaray'ın Sivasspor maçı muhtemel 11'i
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nu bekleyen büyük tehlike!
Beşiktaş'tan sürpriz golcü hamlesi! Girişimler başladı
Fenerbahçe'den Scolari bombası
Mircea Lucescu iddialı konuştu! "Fenerbahçe'yi şampiyon yaparım"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör