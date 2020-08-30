30 Ağustos 2020, Pazar

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Nantes Isimat-Mirin'e talip

Fransız ekibi Nantes, Beşiktaş'ın kadroda düşünmediği 28 yaşındaki stoper Nicolas Isimat-Mirin için teklif yapmaya hazırlanıyor. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı.
30.08.2020
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