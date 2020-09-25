Murat Şahin'den Vincent Aboubakar ve Josef de Souza sözleri!

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Portekiz temsilcisi Rio Ave ile normal süresi 1-1 biten maçta penaltılarla elenen Beşiktaş'ın yardımcı antrenörü Murat Şahin, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu. Şahin, anlaşma sağlamam Aboubakar ve yeni transfer Josef de Souza'yla ilgili, "Souza antrenman yapıyor ama lisansı henüz çıkmadı. Yarım saat oynayacak kapasitesi var. Aboubakar da geldikten sonra neler yapabiliriz konuşacağız." dedi.

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UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Portekiz'in Rio Ave takımına penaltı atışları sonucunda elenen Beşiktaş'ın yardımcı antrenörü Murat Şahin, pozisyon buldukları karşılaşmada istedikleri sonucu alamadıklarını söyledi.

Şahin, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında penaltılarda rakiplerine boyun eğdiklerini belirterek, "Farklı üstünlük sağlayacak pozisyonlarımız var. Rakibimiz karşısında 85. dakikaya kadar verdiğimiz bir pozisyon var, o da gol oldu." dedi.

Bu tür maçlarda avantajlı skoru yakalamak gerektiğine dikkati çeken Şahin, "Penaltılara kaldıktan sonra iş yüzde 50, yüzde 50 şansa kalıyor. Elendiğimiz için üzgünüz." ifadelerini kullandı.

Rio Ave maçındaki kadronun eleştirilmesiyle ilgili soruyu yanıtlayan Şahin, "Kadroya baktığımızda oynayamayacak diyebileceğiniz kim var? Çıkardığınız kadro hiçbir zaman beğenilmez ama rotasyon olarak düşünmedik. Bu kadronun iyi oynayacağını düşündük. Kötü oynadığımız maç olmadı. İlk yarı net 3 pozisyonumuz oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni transfer Josef de Souza'nın ve yendine transferi gündemde olan Vincent Aboubakar'ın durumlarıyla ilgili soruyu yanıtlayan Şahin, "Souza antrenman yapıyor ama lisansı henüz çıkmadı. Yarım saat oynayacak kapasitesi var. Aboubakar da geldikten sonra neler yapabiliriz konuşacağız." şeklinde konuştu.