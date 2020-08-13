Mensah Beşiktaş'a yakın

Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Hes Kablo Kayserispor'da forma giyen Bernard Mensah konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılar, Kayserispor ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

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