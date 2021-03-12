12 Mart 2021, Cuma
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Mehmet Ayan'dan Başakşehir - Beşiktaş maçı yorumu! "Beşiktaş top oynayarak kazandı"
Son dakika spor haberleri: A Spor yorumcusu Mehmet Ayan, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Başakşehir - Beşiktaş maçını Artı Futbol programında değerlendirdi. Ayan, "Maçta hakemin 'h'sinin herhangi bir yerde olmaması gereken bir maç. Beşiktaş kazandı ve top oynayarak kazandı." dedi.
12.03.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Çebi'den şampiyonluk açıklaması!
- Sergen Yalçın'ın başarısı neye bağlı! Canlı yayında açıkladı
- Spor Ajansı - 12/03/2021
- Flaş iddia! "Terim'in onayı vardı ama haberi yoktu"
- Reha Kapsal:"Fenerbahçe, Konyaspor Maçının İlk 30 Dakikasını Referans Alması Gerek" / A Spor
- Hıncal Uluç:"Fenerbahçe Şampiyon Olacak Dediğim Zaman Şampiyon Yapmak İsteyenlerde Ürkme Başlıyor"
- Flaş Fatih Terim sözleri! "Kayseri maçından sonra..."
- Belözoğlu'ndan Caner Erkin ve istifa açıklaması!
- Sercan Dikme, Başakşehir-Beşiktaş Maçı Öncesi Son Gelişmeleri Aktardı! / A Spor / Spor Ajansı
Daha Fazla Gör
- Dualı, ayetli, anlamlı uzun ve kısa Miraç Kandili mesajları! Miraç Kandili ne zaman? Bugün kandil mi?
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 185. bölüm izle! (EDHO) Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 185. bölümde neler yaşandı?
- Gençlerbirliği - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Beşiktaş - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Asvel - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | THY Euroleague
- Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi illerde yasak kalktı? Corona virüsü risk haritası...
- Bitcoin kaç TL oldu? 5 Mart 2021 Bitcoin fiyatı...
- Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig