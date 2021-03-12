Mehmet Ayan'dan Başakşehir - Beşiktaş maçı yorumu! "Beşiktaş top oynayarak kazandı"

Son dakika spor haberleri: A Spor yorumcusu Mehmet Ayan, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Başakşehir - Beşiktaş maçını Artı Futbol programında değerlendirdi. Ayan, "Maçta hakemin 'h'sinin herhangi bir yerde olmaması gereken bir maç. Beşiktaş kazandı ve top oynayarak kazandı." dedi.

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