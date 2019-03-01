01 Mart 2019, Cuma

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Karius Fabri'yi arattı

Beşiktaş'ın yediği gol sayısında yüzde 33'lük artış yaşandı! 3-0'dan 3-3'e gelen Fenerbahçe derbisinde eleştiri oklarının hedeflerinden biri olan Loris Karius'un performansı selefi Fabri!yi arattı.
01.03.2019

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