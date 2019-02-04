Kagawa'dan muhteşem başlangıç

Beşiktaş'ın yeni transferi Shinji Kagawa Türkiye kariyerine muhteşem bir başlangıç yaptı. Antalyaspor maçının 81. dakikasında oyuna giren Japon futbolcu, 2 dakika 42 saniyede iki gol atmayı başardı. Kagawa'nın Beşiktaş'taki mucize başlangıcı dünya basınında da geniş yer buldu.