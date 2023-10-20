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İşte Beşiktaş'ta Galatasaray maçı öncesi son durum!

Trendyol Süper Lig'in 9. hafta karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanda ezeli rakibi Galatasaray ile kozlarını paylaşacak. Siyah-beyazlılar bu maçı kazanarak zirveyle arasındaki puan farkını azaltmak istiyor. A Spor muhabiri Furkan Yıldız, takımdaki son durumu açıkladı. İşte ayrıntılar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

20 Ekim 2023 | 14:53
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