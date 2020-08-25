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İşte Beşiktaş'ın penaltı beklediği pozisyon

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PAOK ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Kara Kartal, mücadelenin 87. dakikasında Dimitrios Giannoulis'in elle oynadığı pozisyonda penaltı bekledi ancak maçın hakemi Daniele Doveri devam kararı verdi.
25.08.2020
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