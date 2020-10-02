Hıncal Uluç: Beşiktaş başkanı olsaydım sezona Sergen Yalçın ile başlamazdım

A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, Hıncal Uluç ile Başbaşa programında Beşiktaş'ın gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Uluç, "Beşiktaş başkanı olsaydım; bu sezona Sergen Yalçın ile başlamazdım." dedi.

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