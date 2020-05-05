05 Mayıs 2020, Salı

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Gökhan ve Caner Beşiktaş'tan ayrılacak mı?

Beşiktaş Yönetim Kurulu üyesi Emre Kocadağ, sezon sonu sözleşmeleri sona erecek Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in önce siyah-beyazlı yönetimle görüşeceğini söyledi.
05.05.2020
ABONE OL

DİĞER
Boateng indirime hazır Boateng indirime hazır 05.05.2020
Gökhan ve Caner Beşiktaş'tan ayrılacak mı? Gökhan ve Caner Beşiktaş'tan ayrılacak mı? 05.05.2020
Volkan Babacan bedelsiz gelecek Volkan Babacan bedelsiz gelecek 05.05.2020
Beşiktaş'ta Loris Karius dönemi bitti Beşiktaş'ta Loris Karius dönemi bitti 05.05.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Beşiktaş'tan indirim için somut adım Beşiktaş'tan indirim için somut adım 04.05.2020
Atiba'dan sağlık çalışanlarına teşekkür Atiba'dan sağlık çalışanlarına teşekkür 04.05.2020
Loris Karius Beşiktaş ile yollarını ayırdı Loris Karius Beşiktaş ile yollarını ayırdı 04.05.2020
Anderson Talisca sabunlu sahada şov yaptı! Anderson Talisca sabunlu sahada şov yaptı! 04.05.2020
Caner ve Gökhan F.Bahçe'ye transfer olacak mı? Canlı yayında açıkladı Caner ve Gökhan F.Bahçe'ye transfer olacak mı? Canlı yayında açıkladı 03.05.2020
Atiba: 1 yıl daha oynamak istiyorum Atiba: 1 yıl daha oynamak istiyorum 02.05.2020
Anderson Talisca karantinada böyle görüntülendi! Anderson Talisca karantinada böyle görüntülendi! 02.05.2020
Serdar Sarıdağ açıkladı! İşte Beşiktaş'ın transfer gündemi Serdar Sarıdağ açıkladı! İşte Beşiktaş'ın transfer gündemi 02.05.2020
Sergen Yalçın: Çok zor bir dönemde göreve geldik Sergen Yalçın: Çok zor bir dönemde göreve geldik 01.05.2020
Beşiktaş'ın kaleci arayışı sürüyor Beşiktaş'ın kaleci arayışı sürüyor 30.04.2020
Beşiktaş'ta maaş indirimi görüşmeleri sürüyor Beşiktaş'ta maaş indirimi görüşmeleri sürüyor 29.04.2020
Ahmet Nur Çebi: İndirim yapmazlarsa gitsinler Ahmet Nur Çebi: İndirim yapmazlarsa gitsinler 29.04.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Duyurdular! "Corona virüsünde çığır açacak bir adım attık"
Beşiktaş antrenmanlara başladı! İşte idmandan görüntüler
Galatasaray'dan çok konuşulacak transfer! Barcelona da istemişti...
Fenerbahçe'ye transfer başarısı diye geldi! Gönderiliyor...
Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi! Sergen Yalçın onay verdi
Yeni tip corona virüsü (Covid-19) hakkında doğru bilinen 10 yanlış!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör