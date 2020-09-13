Gökhan Töre'de henüz sonuç yok

Beşiktaş, Gökhan Töre transferinde henüz sonuca ulaşamadı. Töre'nin özellikle garanti ücret konusundaki kararlı tutumu, şimdilik sonuç alınamamasının en büyük nedeni olarak görülüyor.

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