13 Eylül 2020, Pazar

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Gökhan Töre'de henüz sonuç yok

Beşiktaş, Gökhan Töre transferinde henüz sonuca ulaşamadı. Töre'nin özellikle garanti ücret konusundaki kararlı tutumu, şimdilik sonuç alınamamasının en büyük nedeni olarak görülüyor.
13.09.2020
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