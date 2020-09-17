Gökhan Töre Beşiktaş'a döndü

Beşiktaş, Yeni Malatyaspor forması giyen eski futbolcusu Gökhan Töre ile 1 yıllık anlaşma sağladı. 28 yaşındaki futbolcunun siyah-beyazlı kulüpten 4 milyon TL ücret alacağı öğrenildi. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...

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