Galatasaray- Beşiktaş derbisi sonrası burnu kırılan A Spor muhabiri Emre Kaplan hastaneye kaldırıldı

A Spor Muhabiri Emre Kaplan, Galatasaray-Beşiktaş derbisinin ardından Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat'ın koruması Sezgin Gülnar tarafından saldırıya uğradı.

Emre Kaplan'ın saldırı sonrası burnunun kırıldı ve hastaneye kaldırıldı.

A Spor'da yayınlanan 90+1 programına telefonla bağlanan A Spor Spor Müdürü Cüneyt Şen, olayla ilgili detayları paylaştı.

Şen saldırı hakkında şunları söyledi:

"Beşiktaşlı yöneticiler, derbiden sonra açıklama yapıyor ve bittikten sonra Emre Kaplan ile konuşmak istiyorlar. O sırada bir arbede yaşanıyor, bir şahıs Emre'ye yumruk atıyor ve burnuna darbe geliyor. Şu anda arkadaşımız hastaneye gidiyor."

HÜSEYİN YÜCEL: KABUL EDİLEMEZ!

Konuyla ilgili açıklama yapan Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel saldırıyı kınarken şunları söyledi:

"Gazeteci kardeşimize geçmiş olsun. Böyle bir olayın kabul edilmesi söz konusu değil. Bu olayı kınıyorum. Feyyaz Hoca, ben ve Onur Göçmez basın toplantısına katıldık ve ayrıldık. Olayı öğrendik ve Sezgin arkadaşımız için 'Yapabileceği en büyük hatayı yapmış' dedim. Hakemden kan ağlıyoruz, maçın önüne geçen bir olay yaptı. Nereden bakarsanız tutarsızlık. Hasan Arat ile konuştum ve bilgisi var. Şoförü polise teslim oldu."

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Saldırı sonrası olay yerine gelen polis ekipleri konuyla ilgili bilgi aldı.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Burnu kırılan Emre Kaplan'a ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından ambulansta yapılırken Kaplan kısa süre sonra hastaneye götürüldü.