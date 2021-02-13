Flaş Cenk Tosun yorumu! "O sorunu çözecektir"

Devre arası transfer döneminde Beşiktaş, eski yıldızı Cenk Tosun'u sezon sonuna kadar kiraladı. A Spor yorumcusu Bilal Meşe, Beşiktaş'ın performansını değerlendirirken, Cenk Tosun'a da değindi. Meşe, "Beşiktaş çok pozisyona giriyor ama gol atamıyor, Cenk Tosun bu konuda faydalı olacaktır" ifadelerini kullandı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (Bjk spor haberi)

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