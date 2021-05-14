14 Mayıs 2021, Cuma
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Flaş Beşiktaş sözleri! "Özgüven eksikliği var"
Spor Toto Süper Lig'in 42. haftasında Beşiktaş deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray'la aynı puana sahip olan siyah-beyazlılar, 2 averaj avantaja sahip bulunuyor. A Spor yorumcusu Taner Karaman, ligdeki bu yarışı değerlendirdi. Karaman, "Beşiktaş'ta özgüven eksikliği var" şeklinde konuştu. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
14.05.2021
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