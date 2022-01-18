Fatih Karagümrük Beşiktaş maçı sonrası Önder Karaveli: Kazanmak güzel
Beşiktaş, Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Karagümrük'ü Michy Batshuayi'nin penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etti. Mücadele sonrası siyah beyazlılarda teknik direktör Önder Karaveli açıklamalarda bulundu. İşte açıklamaların tamamı... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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