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Erman Toroğlu'ndan flaş iddia: "Lens serbest kalabilir!"

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş - Göztepe maçının devre arasında flaş açıklamalarda bulundu."Futbolcular FIFA'ya gidip şikayet ediyorlar. FIFA da şu güne kadar bu parayı öde diyor. Pazartesi gününe kadar Lens'in parasını ödemezlerse Lens boşta kalacak. Eğer parayı ödemezlerse yaptırım cezası gelecek. O parayı nereden vurup verecekler belli değil. Pazartesi son gün. Eğer para ödenmezse yaptırım cezası gelecek. Ama şu anda para yok görünüyor. " ifadelerini kullandı.
16.03.2019

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