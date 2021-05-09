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Erman Toroğlu'dan flaş Beşiktaş yorumu! "Karagümrük ve Göztepe maçlarından..."

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın Galatasaray mağlubiyetinin ardından A Spor yorumcusu Erman Toroğlu çarpıcı açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Beşiktaş takımı, Karagümrük ve Göztepe maçlarından 4 puan çıkaramıyorsa şampiyon olmasın! " dedi. (BJK spor haberleri)
09.05.2021
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