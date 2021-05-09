09 Mayıs 2021, Pazar
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Erman Toroğlu'dan flaş Beşiktaş yorumu! "Karagümrük ve Göztepe maçlarından..."
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın Galatasaray mağlubiyetinin ardından A Spor yorumcusu Erman Toroğlu çarpıcı açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Beşiktaş takımı, Karagümrük ve Göztepe maçlarından 4 puan çıkaramıyorsa şampiyon olmasın! " dedi. (BJK spor haberleri)
09.05.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Babel'in Attığ�� Golde Ofsayt Var Mı? Erman Toroğlu Yorumladı! / A Spor / Takım Oyunu / 08.05.2021
- Toroğlu o pozisyonu yorumladı! "Net kırmızı kart"
- Çarpıcı derbi yorumu! "Sürklase etti"
- Beşiktaş'ın sayılmayan golünde karar doğru mu? Usta isimler yorumladı
- Beşiktaş'ın Sayılmayan Golünde Karar Doğru Mu? Erman Toroğlu Yorumladı! / Galatasaray 3-1 Beşiktaş
- Erman Toroğlu:"Bir Arkadaşım 'Maçtan Önce Cüneyt Çakır'a Edilen Küfürlere İnanamazsın' Dedi"
- Beşiktaş'ın sayılmayan golünde karar doğru mu? Usta isimler yorumladı
- Feyyaz Uçar:"Sergen Yalçın Elindeki Kadroyla Muhteşem İşler Yapıyor" / A Spor / Takım Oyunu
- Şok sözler! "Beşiktaş 15 pas yapamadı"
EN YENİLER
Daha Fazla Gör
- Trabzonspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Göztepe - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Dev derbi! Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kayserispor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Ankaragücü - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kasımpaşa - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig