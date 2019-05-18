18 Mayıs 2019, Cumartesi
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Erman Toroğlu: "Yahu ortadan çekil arkadaş"
Trabzonspor'un sahasında Beşiktaş'ı ağırladığı 33. hafta karşılaşmasında Fırat Aydınus'un çok kötü pozisyon aldığını ve mücadeleyi çok yavaşlattığını söyleyen Erman Toroğlu "Biz antrenman yaparken bazen hocalar 'Ben jokerim' derdi. Yani hangi takım topu alsa diğer takımın hocayla oynama serbestisi olurdu. Fırat Aydınus'un bugün aynen bu. Sahada geziniyor, topla çarpışıyor. Trabzonspor'un 6-7 tane iyi hücumu topu iyi yerden sokacakken engelledi. Ben bu kadar kötü pozisyon alan hakem bu sezon ilk kez gördüm. Yahu ortadan çekil arkadaş, futbolcu topu atamıyor" şeklinde konuştu.
18.05.2019
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