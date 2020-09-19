Erman Toroğlu: Tyler Boyd'un atılması lazımdı

Takım Oyunu programında A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş-Antalyaspor karşılaşmasını çarpıcı sözlerle değerlendirdi. Toroğlu, "Biraz kontrollü gelen, iyi kapanan bir takım Beşiktaş'a her maç gol atar ve Beşiktaş defansı sarı kartı görür. Bugün Boyd'un atılması gerekir. Sarı kartı varken gitti adama bastı" ifadelerini kullandı.

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