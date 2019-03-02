02 Mart 2019, Cumartesi

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Erman Toroğlu: "Hakem Kayserispor'un 2 puanını çaldı"

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynanan İstikbal Mobilya Kaysersipor - Beşiktaş karşılaşmasını Takım Oyunu programında yorumladı. Toroğlu, "Hakem, Kayserispor'un 2 puanını çaldı" dedi.
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