25 Şubat 2019, Pazartesi
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Erman Toroğlu: Gökhan Gönül'e yapılan net penaltı
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş-Fenerbahçe maçının ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, "Gökhan Gönül'e yapılan faul net penaltı" ifadelerini kullandı.
25.02.2019
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