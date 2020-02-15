15 Şubat 2020, Cumartesi
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Erman Toroğlu: Bunlar Sergen'in canım cicim ayları
Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olarak şampiyonluk yarışında ağır bir yara alan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın durumunu A Spor'da yayınlanan Takım Oyunu programında değerlendiren Erman Toroğlu "Bu bir ay Sergen Yalçın'ın cicim ayları. Trabzonspor, Alanyaspor maçlarından sonra göreceğiz. Yönetim, Sergen, seyirci üçgeni... Futbol acımasızdır. Futbolun dünü yoktur"
15.02.2020
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