Erman Toroğlu: Bunlar Sergen'in canım cicim ayları

Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olarak şampiyonluk yarışında ağır bir yara alan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın durumunu A Spor'da yayınlanan Takım Oyunu programında değerlendiren Erman Toroğlu "Bu bir ay Sergen Yalçın'ın cicim ayları. Trabzonspor, Alanyaspor maçlarından sonra göreceğiz. Yönetim, Sergen, seyirci üçgeni... Futbol acımasızdır. Futbolun dünü yoktur"