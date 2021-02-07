07 Şubat 2021, Pazar
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Erman Toroğlu Beşiktaş-Konyaspor maçının ilk yarısını değerlendirdi! "Vermemesi ayıp olurdu"
Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş sahasında Konyaspor'u ağırladı. Mücadelenin 21. dakikasında N'Sakala, Jevtovic'e yaptığı müdahale sonrasında ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Bu pozisyonu değerlendiren A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, "Vermemesi ayıp olurdu. Çok netti." ifadelerini kullandı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
07.02.2021
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