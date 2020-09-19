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Erman Toroğlu: Antalyaspor'un golünden önce taç kararı doğru

Takım Oyunu programında A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş-Antalyaspor karşılaşmasını çarpıcı sözlerle değerlendirdi. Toroğlu karşılaşmada çok tartışılan taç pozisyonu için, "Antalyaspor'un golünden önce taç kararı doğru, faul yok" ifadelerini kullandı.
19.09.2020
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