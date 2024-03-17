Dikkat çeken sözler! Fernando Santos'a güvenmiyorlar
Trendyol Süper Lig'in 30. hafta karşılaşmasında sahasında Bitexen Antalyaspor'u ağırlayan Beşiktaş, rakibine 2-1 mağlup olarak Süper Lig'de art arda üçüncü mağlubiyetini aldı. Teknik direktör Fernando Santos'un eleştirildiği zamanlarda A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan'dan çarpıcı bir yorum geldi. İşte detaylar...
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