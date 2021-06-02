Canlı yayında açıkladı! "Beşiktaş'ın transferdeki misyonu..."

Sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne gruplardan katılım hakkı elde etti. A Spor yorumcusu Serdar Kelleci, siyah-beyazlıların transfer gündemini değerlendirdi. Kelleci, "Beşiktaş'ın çok büyük paralar harcayacağını düşünmüyorum. Türk futbolunun içine düştüğü yanlışları yapmamaya dayalı bir misyon geliştirmiş durumda" şeklinde konuştu. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

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