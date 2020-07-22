Burak Yılmaz Lille'e transfer oluyor

Beşiktaş'tan yıldız forveti Burak Yılmaz'a Fransız ekibi Lille'e talip oldu. Siyah-beyazlılardaki son gelişmeleri A Spor muhabiri Hakan Gündoğar aktardı. Gündoğar, "Burak Lille'e bedelsiz gidecek ama 12 milyon TL alacağı var, bunun yarısını bırakacak. Burak'ın 2 yıl daha sözleşmesi var ve Beşiktaş'ın zor durumda kalmaması adına yönetim ayrılığa sıcak bakıyor" ifadelerini kullandı.

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