26 Nisan 2020, Pazar

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Boateng: Beşiktaş'ta kendimi yeniden buldum

Beşiktaş'ın Ganalı futbolcusu Kevin-Prince Boateng, Sky Sports'a konuştu. Yıldız futbolcu Beşiktaş, İstanbul ve İtalya'daki günlerine dair açıklamalar yaparken, siyah-beyazlı kulüpte kendini yeniden bulduğunu söyledi.
26.04.2020
ABONE OL

DİĞER
Boateng: Beşiktaş'ta kendimi yeniden buldum Boateng: Beşiktaş'ta kendimi yeniden buldum 26.04.2020
Abdullah Avcı: Teklifler aldım Abdullah Avcı: Teklifler aldım 26.04.2020
Veli Kavlak açıkladı! Futbola ne zaman dönecek? Veli Kavlak açıkladı! Futbola ne zaman dönecek? 25.04.2020
Beşiktaş Elneny'nin kalmasını istiyor "Beşiktaş Elneny'nin kalmasını istiyor" 25.04.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Elimi taşın altına her zaman koyarım "Elimi taşın altına her zaman koyarım" 25.04.2020
Kevin-Prince Boateng can sıkıntısından bunu da yaptı! Kevin-Prince Boateng can sıkıntısından bunu da yaptı! 25.04.2020
Beşiktaş'tan Boateng'e yeni sözleşme şartı Beşiktaş'tan Boateng'e yeni sözleşme şartı 24.04.2020
Beşiktaş'ta kaleci arayışları Beşiktaş'ta kaleci arayışları 24.04.2020
Beşiktaş'ın çocuk sporcularından 23 Nisan mesajı Beşiktaş'ın çocuk sporcularından 23 Nisan mesajı 23.04.2020
Serdar Sarıdağ: İç barışı sağlamak lazım Serdar Sarıdağ: İç barışı sağlamak lazım 23.04.2020
Ahmet Nur Çebi'den denetim açıklaması Ahmet Nur Çebi'den denetim açıklaması 23.04.2020
Serdar Kurtuluş: En çekindiğim teknik direktör Tolunay Kafkas'tı Serdar Kurtuluş: En çekindiğim teknik direktör Tolunay Kafkas'tı 22.04.2020
Beşiktaş için Nicolas Gaitan iddiası Beşiktaş için Nicolas Gaitan iddiası 22.04.2020
Karius oynanmayan ayların parasını istedi "Karius oynanmayan ayların parasını istedi" 21.04.2020
Kevin N'Koudou: Daha güçlü döneceğim Kevin N'Koudou: Daha güçlü döneceğim 20.04.2020
Vida'dan maaş indirimine yeşil ışık Vida'dan maaş indirimine yeşil ışık 20.04.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Genç yıldızdan Fenerbahçe sözleri! "Emre Belözoğlu ile aynı takımda oynamak isterim"
Fransızlar Yusuf Yazıcı'yı yorum yağmuruna tuttu!
Yıldız futbolcudan corona virüsü skandalı! Kulüpten açıklama geldi
İsrail basını Fenerbahçe'nin yeni transferini yazdı!
Yeni tip corona virüsü (Covid-19) nasıl yayıldı? Gündemi sarsan o kare!
Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşiyor! İşte yeni takımı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör