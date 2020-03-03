03 Mart 2020, Salı
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Boateng Balotelli'yi Beşiktaş'a çağırdı
İtalyan futbolcu Mario Balotelli, Beşiktaş'ın yeni transferi Kevin-Prince Boateng'in "Beşiktaş'a gel" çağrısına yanıt verdi. İtalyan golcü "Beşiktaş beni istemiyor" ifadelerini kullandı.
03.03.2020
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