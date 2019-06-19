19 Haziran 2019, Çarşamba

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Beşitkaş'ta stoper harekatı

Stoper takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş'ta Roman Neustadter ve Ömer Toprak isimleri ön plana çıkıyor. Siyah beyazlılar Abdullah Avcı'nın talepleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.
19.06.2019

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