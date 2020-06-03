03 Haziran 2020, Çarşamba

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Beşiktaş'tan Fenerbahçe taraftarına jest

Beşiktaş, 33. haftada Vodafone Park'ta oynanacak Fenerbahçe derbisinde, isteyen sarı-lacivertli taraftarların maketlerini misafir tribününe yerleştirecek.
03.06.2020
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