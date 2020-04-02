Beşiktaş'ta yabancılar indirimi istemedi

Corona virüsü salgını nedeniyle ekonomik açıdan büyük sıkıntı yaşayan Beşiktaş yönetimi, yabancı oyuncularından maaş indirimi istedi ancak futbolculardan gelen ilk yanıt olumsuz oldu. Konuyla ilgili gelişmeleri A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ aktardı.

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