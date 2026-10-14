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Beşiktaş'ta Vlahovic şoku | Canlı yayında açıkladı
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Beşiktaş'ta Vlahovic şoku | Canlı yayında açıkladı

A Spor Muhabiri Efecan Öztaş'ın haberine göre Beşiktaş'ın Sırp santrforu Dusan Vlahovic, Hoffenheim maçı öncesi gerçekleştirilen antrenmanda, mide ağrısı nedeniyle yer almadı.

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