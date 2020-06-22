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Beşiktaş'ta soğuk rüzgarlar

Beşiktaş'ta yönetim ve teknik heyet arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan siyah-beyazlılarda yapılacak transferler konusunda yönetimle teknik direktör Sergen Yalçın arasında fikir ayrılıklarının ortaya çıktığı öğrenildi.
22.06.2020
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