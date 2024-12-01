Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sesleri!
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Başkan Hüseyin Yücel, teknik direktörlük görevi için Sergen Yalçın ile görüşme yapacak. Detayları A Spor muhabiri Furkan Yıldız açıkladı.(BJK spor haberi)
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