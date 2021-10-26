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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın Galatasaray derbisi sonrası konuştu! "Oyuncularımız geri dönmeye başladı"

Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında Vodafone Park'ta Galatasaray ile kozlarını paylaştı. Siyah beyazlılar, 1-0 geri düştüğü maçı 2-1 kazanmasını bildi. Zorlu derbiden sonra Teknik Direktör Sergen Yalçın, derbi sonrası açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
26.10.2021
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