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Beşiktaş'ta seçim tarihi belli oldu!
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Beşiktaş'ta seçim tarihi belli oldu!

A Spor Muhabiri Efecan Öztaş'ın haberine göre, olağanüstü seçimli genel kurul kararı alınan Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı, 4 Ekim'deki kongrede yönetimini değiştirerek tekrar aday olacak.

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Beşiktaş'ta seçim kararı!
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Beşiktaş'ta seçim kararı!

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