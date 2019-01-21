23 Ocak 2019, Çarşamba

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Beşiktaş'ta Quaresma yol ayrımında

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, ülkesine dönmek istediğini yönetime bildirdi. Quaresma'nın durumu bu hafta yapılacak görüşmenin ardından netleşecek.
21.01.2019

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