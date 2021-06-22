Beşiktaş'ta mutlu son! Sergen Yalçın'la anlaşma sağlandı

Sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'la uzun süren görüşmeler sonrasında mutlu sona vardı ve yeniden anlaşma sağladı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, asbaşkan Emre Kocadağ ve teknik direktör Sergen Yalçın, yapılan son toplantı sonrasında mutabakata vardı. Son gelişmeleri A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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