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Beşiktaş'ta Montero gelişmesi! Transfer ve Hamburg...

Beşiktaş'ta beklentilerin altında kalan Montero için son olarak Alman ekibi Hamburg devreye girdi. İşte son detaylar...

11 Ocak 2023 | 17:15
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