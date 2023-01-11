Beşiktaş'ta Montero gelişmesi! Transfer ve Hamburg...
Beşiktaş'ta beklentilerin altında kalan Montero için son olarak Alman ekibi Hamburg devreye girdi. İşte son detaylar...
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